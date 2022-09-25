Александр Дрозденко потребовал от военкоматов устранить нарушения инструкций министра обороны и президента. За их нарушения – личная ответственность

Александр Дрозденко потребовал от глав администраций районов Ленинградской области и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны и президента о правилах частичной мобилизации.

Нарушения инструкций министра обороны и президента, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих порядок частичной мобилизации, повлекут личную ответственность конкретных ответственных лиц.

Соответствующее поручение глава региона дал на очередном заседании мобилизационной комиссии региона 25 сентября. Также Александр Дрозденко сообщил, что Ленинградская область возьмет шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных ленинградцев, включая их материальное обеспечение.