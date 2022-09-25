«Николай» с другом связали, пытали и ограбили сотрудника Apple в Мурино

По информации ivbg.ru, в полицию обратился 25-летний житель Мурино Всеволожского района, работающий специалистом в службе поддержки Apple.

По его словам, 23 сентября около 23:00 ему в мессенджер написал знакомый по имени Николай о том, что ищет свою маму. Эта женщина просилась переночевать у него 22 сентября, так как боялась спать дома. Молодой человек попросил не впутывать его в это.

Спустя час Николай все же пришел к нему домой, чтобы осмотреть квартиру. С ним пришел незнакомец. Вместе они связали мужчину скотчем, начали пытать и угрожать насилием. Забрав 2 тысячи рублей, один из нападавших ушел за алкоголем.

Когда оппонент остался один, хозяину квартиры удалось выбежать на лестничную площадку. Там он стал звонить во все квартиры, в одной из них ему открыли и вызвали полицию.

Вернувшись домой, сотрудник Apple обнаружил отсутствие iPhone 14 Pro Max стоимостью 135 тысяч рублей, MacBook Air за 150 тысяч рублей, Apple Watch за 60 тысяч рублей, а также рюкзака, кошелька и толстовки. Общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.