«Я нужен Родине»: Школьный учитель из Ленобласти рассказал о своем отношении к повестке – видео

Автор: Сергей Агутин
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Школьный учитель из Ленинградской области, майор в отставке, сообщил о готовности защищать Родину после получения повестки. Слова ленинградца приводит telegram-канал «Тайны Ленинградского двора Z».

Мужчина является учителем основ безопасности и жизнедеятельности, а также физической культуры. Повестку он получил на работе.

«Как патриот сразу прибыл в военкомат. <…> Я нужен своей Родине. Нельзя отказываться, нужно идти и защищать своих родных и близких», – сообщил мужчина
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25.09.2022 97
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