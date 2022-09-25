«Я нужен Родине»: Школьный учитель из Ленобласти рассказал о своем отношении к повестке – видео

Школьный учитель из Ленинградской области, майор в отставке, сообщил о готовности защищать Родину после получения повестки. Слова ленинградца приводит telegram-канал «Тайны Ленинградского двора Z».

Мужчина является учителем основ безопасности и жизнедеятельности, а также физической культуры. Повестку он получил на работе.

«Как патриот сразу прибыл в военкомат. <…> Я нужен своей Родине. Нельзя отказываться, нужно идти и защищать своих родных и близких», – сообщил мужчина