Заблудившийся грибник-пенсионер встретил ночь в лесу Подпорожского района

По информации ivbg.ru, 25 сентября из леса возле поселка Вознесенье в Подпорожском районе спасатели вывели заблудившегося мужчину. Сигнал о его пропаже поступил вечером 24 сентября.

Пропавшим оказался 63-летний пенсионер. Известно, что мужчина – опытный грибник. О состоянии здоровья спасенного не сообщается.