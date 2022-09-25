Заблудившийся грибник-пенсионер встретил ночь в лесу Подпорожского района

По информации ivbg.ru, 25 сентября из леса возле поселка Вознесенье в Подпорожском районе спасатели вывели заблудившегося мужчину. Сигнал о его пропаже поступил вечером 24 сентября.
Пропавшим оказался 63-летний пенсионер. Известно, что мужчина – опытный грибник. О состоянии здоровья спасенного не сообщается.
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