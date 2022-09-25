Видео: житель Ленобласти проводил на службу мобилизованного племянника

Автор: Сергей Агутин
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Житель Ленинградской области проводил своего племянника, получившего повестку из военкомата, и поделился с «ЛенТВ24» эмоциями в день прощания.

Павел Чуркин рассказал, что служил когда-то на Балтийском флоте. А теперь провожает племянника, призванного в рамках частичной мобилизации.

«Кто, если не мы, будет защищать Родину? За курятником никому не отсидеться», – прокомментировал Павел Чуркин

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25.09.2022 109
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