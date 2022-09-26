У Пижмы произошло массовое ДТП – фото

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла на шестом километре трассы «Гатчина – Куровицы» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у деревни Пижма лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» и Toyota Yaris. После удара легковушки по касательной задели еще четыре машины.

Фото: vk.com/spb_today Фото: vk.com/spb_today Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП пострадала 22-летняя водитель Toyota, ее госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.