За выходные российско-финскую границу пересекли 17 000 россиян

Российско-финскую границу за минувшие выходные пересекли 17 000 россиян.
В основном люди пересекают границу через пункты пропуска «Торфяновка» и «Брусничное». В ближайшие дни финская сторона ждет еще большего увеличения потока, сообщает телеканал Yle.
Тем временем пограничная служба ФСБ России начала отказывать гражданам в выезде в Финляндию.
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26.09.2022 57