За выходные российско-финскую границу пересекли 17 000 россиян

Российско-финскую границу за минувшие выходные пересекли 17 000 россиян.

В основном люди пересекают границу через пункты пропуска «Торфяновка» и «Брусничное». В ближайшие дни финская сторона ждет еще большего увеличения потока, сообщает телеканал Yle.

Тем временем пограничная служба ФСБ России начала отказывать гражданам в выезде в Финляндию.