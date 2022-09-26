В школе в Ижевске неизвестный открыл стрельбу

В понедельник, 26 сентября, в Ижевске в школе №88 произошла стрельба.
Учеников и учителей эвакуируют из здания. На месте происшествия уже работают экстренные службы. По предварительной информации, внутри учреждения есть раненный, пишет паблик «Mash«.
Фото: t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash
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26.09.2022 43