В школе в Ижевске неизвестный открыл стрельбу

В понедельник, 26 сентября, в Ижевске в школе №88 произошла стрельба.

Учеников и учителей эвакуируют из здания. На месте происшествия уже работают экстренные службы. По предварительной информации, внутри учреждения есть раненный, пишет паблик «Mash«.

Фото: t.me/breakingmash Фото: t.me/breakingmash

Фото: t.me/breakingmash