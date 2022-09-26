В Усть-Илимске местный житель устроил стрельбу в военкомате и ранил офицера

Утром 26 сентября в городе Усть-Илимске Иркутской области местный житель устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья в военном комиссариате.
Ранен один человек — начальник призывной комиссии. Александр Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
Стрелок задержан. Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. О мотивах молодого человека на данный момент неизвестно.
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