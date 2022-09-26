Один человек погиб, девять пострадали при стрельбе в школе в Ижевске

Ранее ivbg.ru сообщал, что в понедельник, 26 сентября, в Ижевске неизвестный открыл стрельбу в школе №88.

Известно, что в результате стрельбы погиб охранник. По данным паблика «Mash», девять детей пострадали. Шесть семилетних ребят сейчас у врачей скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у остальных — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.

Видео здесь и далее: паблик "Mash"

Преступника пока не задержали, стрельбы в школе также не слышно.

В МВД подтвердили о стрельбе в школе. Глава Удмуртии Бречалов прибыл на место происшествия.