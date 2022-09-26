В 2013 году Сноуден передал в СМИ секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете.

После этого он бежал в Россию, где получил временное убежище.

26 сентября 2022 года Владимир Путин подписал Указ о получении Эдвардом Сноуденом российского гражданства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США не может быть призван в армию в рамках частичной мобилизации, как сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Жена Сноудена будет также подавать документы на российское гражданство.