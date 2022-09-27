Минцифры России опубликовало список из 195 IТ-специальностей для отсрочки от призыва

В данном списке 195 IТ-специальностей подлежащих отсрочки от призыва.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало и опубликовало список специальностей, освобожденных от частичной мобилизации. Данный документ ведомство опубликовало на официальном сайте.

В ведомстве подчеркнули, что список составлен благодаря предложениям отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. Он «в целом комплексно отражает структуру их занятости. В список вошли 195 специальностей, освобожденных от частичной мобилизации.

В своем заявлении ведомство уточнило, что наличие одной из указанных специальности и трудоустройство по ней в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не даст права на освобождение от призыва, необходимым критерием для этого является выполнение критически важных функций.