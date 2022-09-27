Минцифры России опубликовало список из 195 IТ-специальностей для отсрочки от призыва

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В данном списке 195 IТ-специальностей подлежащих отсрочки от призыва.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало и опубликовало список специальностей, освобожденных от частичной мобилизации. Данный документ ведомство опубликовало на официальном сайте.

В ведомстве подчеркнули, что список составлен благодаря предложениям отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. Он «в целом комплексно отражает структуру их занятости. В список вошли 195 специальностей, освобожденных от частичной мобилизации.

В своем заявлении ведомство уточнило, что наличие одной из указанных специальности и трудоустройство по ней в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не даст права на освобождение от призыва, необходимым критерием для этого является выполнение критически важных функций.

Вам будет интересно
РБК: зарплаты IT-специалистов в России снизились на 11%
Отмечается, что на рынке стало очень недорогих кандидатов среднего и начального уровня. Согласно данным сервиса «Хабр Карьера», которые имеются в распоряжении...
15.09.2022 115
Автор