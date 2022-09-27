В Ленобласти за последние сутки выявили 170 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 сентября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5) .

Волховский район: Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+34), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Проба (+1), Энколово (+1), Кузьмоловский (+10), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+2) , Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Дубровка (+1), Рахья (+2), Мистолово (+2), Озерки (+1), Коккорево (+2).

Выборгский район: Выборг (+1), Победа (+3), Первомайское (+12), Рощино (+16), Коробицыно (+1), Сосновый Бор (+2), Цвелодубово (+2), Семиозерье (+1), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Тарасово (+1), Ильичёво (+4), Красносельское (+2), Ленинское (+2), Ермилово (+1), Симагино (+2), Пушное (+6).

Гатчинский район: Гатчина (+1), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Кобринское (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+16) , Алеховщина (+2), Чегла (+1).

Ломоносовский район: Аннино (+2), Куттузи (+1) , Пески (+2) .

Сланцевский район: Сланцы (+1).

Тосненский район: Тосно (+1).