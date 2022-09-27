В Ленобласти за последние сутки выявили 170 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 сентября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+5).
- Волховский район: Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+34), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Проба (+1), Энколово (+1), Кузьмоловский (+10), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+2), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Дубровка (+1), Рахья (+2), Мистолово (+2), Озерки (+1), Коккорево (+2).
- Выборгский район: Выборг (+1), Победа (+3), Первомайское (+12), Рощино (+16), Коробицыно (+1), Сосновый Бор (+2), Цвелодубово (+2), Семиозерье (+1), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Тарасово (+1), Ильичёво (+4), Красносельское (+2), Ленинское (+2), Ермилово (+1), Симагино (+2), Пушное (+6).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Кобринское (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+16), Алеховщина (+2), Чегла (+1).
- Ломоносовский район: Аннино (+2), Куттузи (+1), Пески (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1).
Вам будет интересно
Пандемия COVID-19 закончится в обозримом будущем, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также призвал все страны...
14.09.2022 281