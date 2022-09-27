Российские врачи полагают, что электронное анкетирование пациентов сократит время приема

Медики опасаются урезания времени приема.

В большинстве медицинских учреждений России анкетирование пациентов до приема не проводится, однако оно могло бы сократить время приема пациентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос «Актион Медицины» и «Врачи РФ».

Стоит уточнить, что в августе правительство России получило распоряжение от президента Владимира Путина о проработке возможностей доврачебного цифрового анкетирования пациентов.

Так, в опросе организаций приняло участие 1966 врачей, 71% из которых — женщин. 77,8% респондентов — работники государственных клиник.

40,3% опрошенных врачей выступили против электронного анкетирования пациентов, так как, по их мнению, не все смогут правильно заполнить анкету,

«Актион Медицины» и «Врачи РФ».

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Объясняется это тем, что чаще всего пациенты сами не знают, что их беспокоит и слишком долго отвечают на вопросы. Также медики не готовы тратить время на разбор анкет.

Также большинство врачей опасаются, что сбор анамнеза урежет и без того небольшое время приема.