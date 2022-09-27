Владелец лесозаготовительной компании попался на незаконной вырубке леса в Ленобласти

Экономическая полиция задержала 57-летнего заместителя генерального директора крупной лесозаготовительной компании в Ленобласти, подозреваемого в хищении леса на 7 млн рублей.

По версии следствия, в долгосрочной аренде компании находятся сотни гектаров леса. Только вместо 100 кубометров деревьев вырубалось 150. Неучтенный лет не заносился в единую госсистему «Лес», а продавался на местных лесопилках за наличные.

В итоге, компания похитила у государства более 200 кубометра леса общей стоимостью 7 миллионов рублей. Чаще всего коммерсант незаконно рубил сосны, березы и ели.

Видео - пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фигурантом уголовного дела стал заместитель генерального директора лесозаготовительной компании, поскольку фактически он является владельцем бизнеса. Известно, что ранее он был судим за мошенничество и подделку документов. Суд выбрал ему меру пресечения в виде запрета на определенные виды деятельности.

Во время обыска дома у него изъяли более 500 патронов и магазины от пистолета. Возбуждены уголовные дела по трем статьям: «Присвоение или растрата», «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Незаконное хранение боеприпасов».