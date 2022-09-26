В Петербурге и Ленобласти задержали 36 человек, находящихся в федеральном розыске

Сотрудники УФСИН по Петербургу и Ленобласти в течение двух дней в ходе проведения операции «Розыск» задержали 36 человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 150 сотрудников УФСИН в ходе операции проверили более 300 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Так, в Гатчине был задержан мужчина, который, имея условный срок, перестал отмечаться в правоохранительных органах и покинул место жительства. С августа он находился в федеральном розыске. Его наказание изменили на реальный срок.

Фото: пресс-служба УФСИН по СПб и ЛО Фото: пресс-служба УФСИН по СПб и ЛО Фото: пресс-служба УФСИН по СПб и ЛО

Фото: пресс-служба УФСИН по СПб и ЛО

Также были задержаны житель Ставропольского края, которого разыскивали с 2017 года и женщина, приговоренная к 10 годам лишения свободы, которая скрывалась с 2020 года.