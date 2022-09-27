Стало известно, где пройдут встречи военкомов с родственниками мобилизованных из Ленобласти

В среду, 28 сентября, во всех районах Ленобласти пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона.

В ходе встреч представители ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.

Встречи пройдут по следующим адресам:

Бокситогорск , 18.00, ул. Социалистическая, д. 9, лекционный зал, 3 этаж;

, 18.00, ул. Социалистическая, д. 9, лекционный зал, 3 этаж; Пикалево , 19.30, площадь Комсомола, д., 1, колонный зал;

, 19.30, площадь Комсомола, д., 1, колонный зал; Волосово , в 19.00, площадь Советов, дом 3А, актовый зал здания администрации района;

, в 19.00, площадь Советов, дом 3А, актовый зал здания администрации района; Волхов , 19.00, пр. Державина, д. 28, ДК «Железнодорожник»;

, 19.00, пр. Державина, д. 28, ДК «Железнодорожник»; Всеволожск , 19.00, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры;

, 19.00, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры; Выборг , 19.00, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры;

, 19.00, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры; Гатчина , 19.00, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр «Победа»;

, 19.00, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр «Победа»; Кингисепп , 19.00, пр. К.Маркса, д. 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс;

, 19.00, пр. К.Маркса, д. 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс; Кириши , 19.00, ул. Мира, д. 15, МДЦ «Восход»;

, 19.00, ул. Мира, д. 15, МДЦ «Восход»; Кировск , 19.00, Новая ул., д. 1, здание администрации;

, 19.00, Новая ул., д. 1, здание администрации; Лодейное Поле , 19.00, пр. Ленина, д. 20, здание районной администрации;

, 19.00, пр. Ленина, д. 20, здание районной администрации; Ломоносов , 19.00, ул. Владимирская, д. 19, малый зал администрации;

, 19.00, ул. Владимирская, д. 19, малый зал администрации; Луга , 19.00, пр. Кирова, д. 73, большой зал администрации района;

, 19.00, пр. Кирова, д. 73, большой зал администрации района; Подпорожье , 19.00, пр. Ленина, д. 3, здание администрации, конференц-зал, 3 этаж;

, 19.00, пр. Ленина, д. 3, здание администрации, конференц-зал, 3 этаж; Приозерск , 19.00, ул. Калинина, д. 11, киноконцертный зал;

, 19.00, ул. Калинина, д. 11, киноконцертный зал; Сланцы , 19.00, ул. Ленина, д. 5, городской Дом культуры;

, 19.00, ул. Ленина, д. 5, городской Дом культуры; Сосновый Бор , 19.00, Солнечная ул., д. 19, ДК «Строитель»;

, 19.00, Солнечная ул., д. 19, ДК «Строитель»; Тихвин , 19.00, ул. Карла Маркса, д. 30, концертный зал Дворца культуры;

, 19.00, ул. Карла Маркса, д. 30, концертный зал Дворца культуры; Тосно, 19.00, пр. Ленина д. 45, ДК.