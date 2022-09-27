Стало известно, где пройдут встречи военкомов с родственниками мобилизованных из Ленобласти

В среду, 28 сентября, во всех районах Ленобласти пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона.
В ходе встреч представители ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.
Встречи пройдут по следующим адресам:
- Бокситогорск, 18.00, ул. Социалистическая, д. 9, лекционный зал, 3 этаж;
- Пикалево, 19.30, площадь Комсомола, д., 1, колонный зал;
- Волосово, в 19.00, площадь Советов, дом 3А, актовый зал здания администрации района;
- Волхов, 19.00, пр. Державина, д. 28, ДК «Железнодорожник»;
- Всеволожск, 19.00, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры;
- Выборг, 19.00, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры;
- Гатчина, 19.00, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр «Победа»;
- Кингисепп, 19.00, пр. К.Маркса, д. 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс;
- Кириши, 19.00, ул. Мира, д. 15, МДЦ «Восход»;
- Кировск, 19.00, Новая ул., д. 1, здание администрации;
- Лодейное Поле, 19.00, пр. Ленина, д. 20, здание районной администрации;
- Ломоносов, 19.00, ул. Владимирская, д. 19, малый зал администрации;
- Луга, 19.00, пр. Кирова, д. 73, большой зал администрации района;
- Подпорожье, 19.00, пр. Ленина, д. 3, здание администрации, конференц-зал, 3 этаж;
- Приозерск, 19.00, ул. Калинина, д. 11, киноконцертный зал;
- Сланцы, 19.00, ул. Ленина, д. 5, городской Дом культуры;
- Сосновый Бор, 19.00, Солнечная ул., д. 19, ДК «Строитель»;
- Тихвин, 19.00, ул. Карла Маркса, д. 30, концертный зал Дворца культуры;
- Тосно, 19.00, пр. Ленина д. 45, ДК.
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