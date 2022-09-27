Школьник из Петербурга сбежал из дома и отправился на велосипеде в Донбасс

Школьник успел проехать 90 км на велосипеде, но его остановили полицейские — ночью в Ленобласти.

В понедельник 14-летний петербуржец прогулял школу, собрал свои документы, а бабушке объявил, что отправился в Донбасс, помогать российским солдатам. Ночью его искали по всей Ленобласти, пишет паблик «Мэш на Мойке».

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Полицейским удалось его найти в 90 км от дома — ночью на полпути в Тихвин. Его уже вернули к маме.

Известно, что школьник с детства занимается легкой атлетикой, его страницы в соцсетях пестрят патриотическим контентом.