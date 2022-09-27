Мобилизованным жителям Ленобласти единовременно выплатят по 100 тысяч рублей

Ленинградская область единовременно выплатит всем мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, сохраняются единовременные выплаты в 300 тысяч рублей для добровольцев, которые приходят в военкомат без повестки и заключают контракт по своему желанию (то есть вне мобилизационного призыва).

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Напомним, необходимую информацию по поводу частичной мобилизации теперь можно получить на «горячей» линии 122 и на сайте Объясняем.рф. Также завтра, 28 сентября, во всех районах Ленобласти пройдут встречи военкомов с родственниками мобилизованных.