Первая женщина-машинист ОЖД отправилась в первый рейс до Выборга

На Октябрьской железной дороге появилась первая женщина-машинист. Екатерина Сергеева с детства мечтала стать машинистом электропоезда.

Символом молодого машиниста стала реверсивная рукоятка, которую вручило руководство моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский перед тем, как девушка отправилась в свой первый рейс. Молодая машинистка приняла подвижной состав. Электричка отправилась по маршруту «Петербург — Выборг».

«Я еще с детства увлекалась электричками, они мне очень нравились внешне. Со временем стало интересно, как они устроены изнутри. Затем я просто поймала себя на мысли, что непременно хотела бы стать машинистом электропоезда, и вот я здесь», — рассказала Екатерина.