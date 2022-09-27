Власти Ленобласти пообещали вернуть домой всех мобилизованных по ошибке

Все мобилизованные по ошибке жители Ленобласти в ближайшее время вернутся домой. Об этом заявил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин на встрече с местными жительницами в военкомате города Тосно.

Присутствующие на встрече матери и сестры мобилизованных пожаловались на то, что повестки вручали также неподходящим под параметры людям. В частности тем, кому больше 35 лет и при этом не имеется офицерского звания.

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Ильин призвал подать заявление по каждому случаю неправомерного призыва.

«Вами заявления написаны, мы их сегодня же рассмотрим на комиссии мобилизационной — все ошибки, которые были допущены военным комиссариатом, будут исправлены», — отметил он.

Также в администрации Ленобласти заявили, что областная комиссия по частичной мобилизации вместе с Министерством обороны РФ начала работу по корректировке списков мобилизованных граждан.