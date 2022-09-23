Финляндию и Швецию могут принять в Североатлантический альянс до конца текущего года, считает посол США в Хельсинки Дуглас Хики.

Сегодня протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 из 30 стран альянса. Согласие до сих пор не дали Венгрия, Словакия и Турция. Об этом информирует газета Politico.

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Напомним, что заявки на членство в Альянсе страны подали еще 18 мая. 28 июня в начале саммита НАТО в Мадриде, главы МИДов Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который дал возможность Швеции и Финляндии стать частью НАТО.