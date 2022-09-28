Первые уклонисты от мобилизации объявлены в розыск в России

Правоохранительные органы начали розыск первых уклонистов от частичной мобилизации.

Первых уклонистов от частичной мобилизации объявляют в розыск на территории Новосибирской области. Об этом сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев. Число людей, подлежащих мобилизации и избегающих явки в военкоматы, на данный момент неизвестно.

Как рассказал Кудрявцев, повестка вручается лично в руки сотрудниками военкомата или другими уполномоченными лицами. Если призывника нет дома, никто не вправе проводить обыски и требовать пустить их в жилище. Военкомат вправе сделать запрос по месту работы и вручить повестку там.