Аллея ангелов была высажена в Петербурге в память о погибших детях Донбасса

Автор: Александр Селиванов
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Подобные акции прошли ещё в 10 регионах России.

В стране прошла всероссийская акция «Посвящение ангелам» и большого проекта «Посвящение ангелам. Свидетели правды».

В свою очередь в Петербурге на территории Малоохтинского парка появилась Аллея ангелов, в память о детях – жертвах конфликта в Донбассе.

Кроме того, установлены мемориальные доски, чтобы память о трагедии Донбасса жила по всей России.

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28.09.2022 56
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