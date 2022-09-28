Аллея ангелов была высажена в Петербурге в память о погибших детях Донбасса

Подобные акции прошли ещё в 10 регионах России.

В стране прошла всероссийская акция «Посвящение ангелам» и большого проекта «Посвящение ангелам. Свидетели правды».

В свою очередь в Петербурге на территории Малоохтинского парка появилась Аллея ангелов, в память о детях – жертвах конфликта в Донбассе.

Кроме того, установлены мемориальные доски, чтобы память о трагедии Донбасса жила по всей России.