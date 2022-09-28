Завершилось голосование в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

В ДНР за проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, на Херсонщине — 87,05%, в Запорожье — 93,11% избирателей.

— Добро пожаловать домой, в Россию! — так прокомментировал итоги референдумов в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Тем временем глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратится к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации 28 сентября.