Завершилось голосование в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
В ДНР за проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, на Херсонщине — 87,05%, в Запорожье — 93,11% избирателей.
— Добро пожаловать домой, в Россию! — так прокомментировал итоги референдумов в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Тем временем глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратится к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации 28 сентября.
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