В России появился официальный телеграм-бот с ответами на вопросы о частичной мобилизации

Портал «Объясняем.рф» запустил бота в Телеграм, который отвечает на самые популярные вопросы о частичной мобилизации.
Данные, размещенные в боте, проверены и транслируют официальные положения Министерства обороны РФ.
Например, бот может рассказать, сколько всего человек получат повестки в ходе мобилизации или как освободиться от призыва в армию, имея при этом законные основания.
Если нужной информации в боте нет, получить ее можно по телефону горячей линии 122.
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