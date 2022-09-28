В России появился официальный телеграм-бот с ответами на вопросы о частичной мобилизации

Автор: Анастасия Щербакова
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Портал «Объясняем.рф» запустил бота в Телеграм, который отвечает на самые популярные вопросы о частичной мобилизации.

Данные, размещенные в боте, проверены и транслируют официальные положения Министерства обороны РФ.

Например, бот может рассказать, сколько всего человек получат повестки в ходе мобилизации или как освободиться от призыва в армию, имея при этом законные основания.

Если нужной информации в боте нет, получить ее можно по телефону горячей линии 122.

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22.09.2022 947
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