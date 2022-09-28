На мусорном полигоне под Гатчиной произошел «оползень» — фото

На мусорном полигоне «Новый Свет» в Гатчинском районе Ленобласти сошел оползень. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями.

«Редкий кадр! Сегодня можно было наблюдать уникальное природное явление — сход мусорника на полигоне Новый Свет. Ощутить последствия от схода мусорника сегодня мы не сможем, так как ветер в другую сторону», — пишут очевидцы в группе «Транспотный коллапс.Красное Село» в ВК.

Однако жители Гатчины все же заверили, что запах дошел них. По словам жителя Красного Села, запах с горы отходов доносится и до их города.