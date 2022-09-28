Почти 250 свалок ликвидировали в Ленобласти с начала года

В Ленобласти за девять месяцев 2022 года ликвидировали 244 свалки.
Общий объем убранного мусора составил 521 160,9 куб. метров, в работе еще 442 свалки объемом 656 391,5 куб. метров. При этом большинство свалок — 102 — нашли в лесах и только 83 — в населенных пунктах, рассказали в комитете государственного экологического надзора.
Борьба с несанкционированными свалками продолжается.
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