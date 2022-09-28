С 1 декабря тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 9%

Индексация тарифов на электроэнергию для населения России с 1 декабря 2022 года составит 9%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах.

С 1 июля 2024 года размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения составит 6%, а с 1 июля 2025 года — 5%. При этом тариф сетевых организаций для всех категорий потребителей с 1 декабря 2022 года будет повышен на 9%, с 1 июля 2024 года — на 6%, а с 1 июля 2025 года — на 5%, пишет ТАСС.

Вам будет интересно Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на «умные» счетчики Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило включать в тарифы ЖКХ расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры. Речь идет об... 26.07.2022 379

Напомним, индексация тарифов ЖКУ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного — 1 декабря 2022 года. Следующая индексация тарифов планируется в июле 2024 года. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы.