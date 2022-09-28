Статус социального предприятия присваивается тем предпринимателям, которые обеспечивают занятость работников из социально уязвимых категорий граждан. А также тем, кто реализует продукцию, произведенную ими, либо выпускает товары и/или предоставляет услуги для таких групп населения или же осуществляет общественно полезную деятельность, образовательную и культурно-просветительскую.

Для социальных предпринимателей, включенных в реестр социальных предприятий существует ряд преимуществ. Подобный статус позволит:

— гарантированно подать заявки на субсидии и гранты;

— воспользоваться особой налоговой льготой;

— получить бесплатные консультации юристов, маркетологов, финансистов;

— бесплатно проработать навык работы с командой;

— пройти крутую программу Акселерации от Центра «Мой бизнес».

Подать заявление на получение статуса можно двумя способами:

— электронно – через платформу ssmsp.lenreg.ru (нужен аккаунт ИП/организации на Госуслугах, а также ЭЦП);

— на бумажном носителе – в офисе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области по адресу: ст.м. Ладожская, пр. Энергетиков, дом 3А, бизнес-центр «Лада», 9 этаж.

Узнать больше о социальном статусе можно на сайте Фонда .

По всем вопросам о социальном статусе предпринимательства можно получить информацию в Центре «Мой бизнес» по телефону 88123094688. Напомним, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в его Телеграм-канале.