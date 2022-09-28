Сергей Мачинский назначен спецпредставителем губернатора Ленобласти по частичной мобилизации

Александр Дрозденко назначил Сергея Мачинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители Ленобласти.

«Сергей — мой помощник, поисковик, волонтёр, подполковник в отставке будет на связи с родственниками мобилизованных, организовывать отправку всего, что нужно в быту в зону спецоперации, передавать видеосообщения и письма от родных и обратно — от самих солдат и офицеров домой. К спецпредставителю можно обращаться за информацией о раненых», — рассказал глава региона в своем tg-канале

Связаться с Сергеем Мачинским можно через его страницу ВКонтакте.