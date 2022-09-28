Сергей Мачинский назначен спецпредставителем губернатора Ленобласти по частичной мобилизации

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко назначил Сергея Мачинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители Ленобласти.

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Фото: Александр Дрозденко
«Сергей — мой помощник, поисковик, волонтёр, подполковник в отставке будет на связи с родственниками мобилизованных, организовывать отправку всего, что нужно в быту в зону спецоперации, передавать видеосообщения и письма от родных и обратно — от самих солдат и офицеров домой. К спецпредставителю можно обращаться за информацией о раненых», — рассказал глава региона в своем tg-канале.

Связаться с Сергеем Мачинским можно через его страницу ВКонтакте.

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28.09.2022 130
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