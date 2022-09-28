Губернатор Ленобласти рассказал о мерах поддержки для мобилизованных и их семей

В среду, 28 сентября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился в Лужском районе с мобилизованными гражданами, ответил на вопросы и рассказал о мерах поддержки.

Так, Ленобласть единовременно выплатит мобилизованным по 100 тысяч рублей помимо зарплаты и довольства от Министерства обороны РФ. Призывники будут решать сами — оставить себе или передать родным.

«Также я принял решение, что если кто-то придёт в военкомат вне мобилизации и заявит желание служить: сегодня по 50-70 человек в день приходят и говорят, что готовы пойти и без повестки — выплата будет 300 000 руб. Кроме того, мы берём на себя все выплаты по льготам по коммуналке — пока вы будете там, она сокращается на 50%. Остановка всех выплат по ипотекам и не начисление процентов», — рассказал глава региона.

Предусмотрены и меры поддержки в случае ранения. Помимо 3 миллионов от Минобороны, за легкое ранение Ленобласть выплатит 500 тысяч рублей, за ранение 3 степени — 750 тысяч, за тяжелое — миллион и гарантия трудоустройства.