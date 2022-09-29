Подведены итоги встречи штаба по частичной мобилизации в Ленобласти

Были приняты несколько важных решений.
В Ленобласти прошла встреча штаба по частичной мобилизации, сообщает телеграм-канал Александра Дрозденко.
По итогам собрания было решено:
- в районах будут созданы группы 2-3 человека для взаимодействия с семьями мобилизованных ребят для поддержки в бытовых вопросах;
- эти же сотрудники будут на связи с Сергеем Мачинским, моим представителем в зоне СВО. Связь с домом и спокойствие за близких — главное, что нужно всем сегодня;
- комиссия по призыву продолжит разбор случаев нарушений при мобилизации;
- к помощи семьям мобилизованных подключаются волонтеры и #команда47 . Работа будет организована через наш добровольческий центр.
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28.09.2022 48