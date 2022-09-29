Фото: женщину искали возле кладбища в Волхове

По информации ivbg.ru, 28 сентября в 20:45 в экстренные службы сообщили о 49-летней женщине, заблудившейся в лесу возле Волхова.
На поиски отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. По данным ПСО «Экстремум», женщина потерялась в чаще недалеко от кладбища.
К 23:00 спасатели нашли ее и проводили домой. По предварительным данным, помощь врачей ей не потребовалась.
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