Фото: женщину искали возле кладбища в Волхове

По информации ivbg.ru, 28 сентября в 20:45 в экстренные службы сообщили о 49-летней женщине, заблудившейся в лесу возле Волхова.

На поиски отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. По данным ПСО «Экстремум», женщина потерялась в чаще недалеко от кладбища.

К 23:00 спасатели нашли ее и проводили домой. По предварительным данным, помощь врачей ей не потребовалась.