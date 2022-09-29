Володин подтвердил, что всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из России без разрешения военкомата

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил информацию, что после объявления частичной мобилизации стоящим на воинском учете нужно получить разрешение военкома, чтобы покинуть место проживания.
Об этом Володин написал в своем tg-канале, напомнив о положениях 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Статья гласит, что «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».
Володин подчеркнул, что все военнообязанные должны руководствоваться этой нормой закона.
Тем временем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал на расхождения в российских законах относительно возможности выезжать за пределы страны для военнообязанных.
По словам сенатора, данный закон «»не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку». Однако такие ограничения предусмотрены федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».