Глава Ленобласти осмотрел ремонт отделения анестезиологии и реанимации Киришской больницы

Александр Дрозденко осмотрел отделение анестезиологии и реанимации Киришской клинической межрайонной больницы, которое открылось после ремонта

«Медицине сегодня уделяется большое внимание, поэтапно обновляем оборудование, отделения. Сегодня в Киришской больнице проведен очень важный этап реновации ― полностью новое отделение анестезии и реанимации», ― прокомментировал глава региона.

В августе 2022 года отделение продолжило работу после капитального ремонта на сумму 38 млн рублей. Здесь были заменены все инженерные сети, сантехническое, электротехническое оборудование, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, вентиляции. В настоящее время ведутся работы по отделке лестницы и балконов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Тихвинский район стал лидером по количеству позитивных оценок работы медиков. В опросе «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области» участвовали 7207 человек.