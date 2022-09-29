Строительство детского сада и школы в Малом Карлино находится на завершающей стадии

Автор: Александр Селиванов
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Сотня строителей каждый день приближают открытие учебных заведений.

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По информации телеграм-канала Стройблок ЛО для СМИ сообщили, что в новой школе в Малом Карлино а 440 мест идет отделка всех помещений. В тоже время строители заняты устройством систем водоснабжения, канализации и тянут кабельные линии. До холодов на прилегающей территории необходимо выполнить основные работы по благоустройству.

В тоже время строительная готовность детского сада 220 мест — 99%. Здесь также завершают отделочные работы и установку малых архитектурных форм.

В телеграм-канале отметили, что строительство объектов ведется по программе комплексного развития сельских территорий.

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28.09.2022 157
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