Строительство детского сада и школы в Малом Карлино находится на завершающей стадии

Сотня строителей каждый день приближают открытие учебных заведений.

По информации телеграм-канала Стройблок ЛО для СМИ сообщили, что в новой школе в Малом Карлино а 440 мест идет отделка всех помещений. В тоже время строители заняты устройством систем водоснабжения, канализации и тянут кабельные линии. До холодов на прилегающей территории необходимо выполнить основные работы по благоустройству.

В тоже время строительная готовность детского сада 220 мест — 99%. Здесь также завершают отделочные работы и установку малых архитектурных форм.

В телеграм-канале отметили, что строительство объектов ведется по программе комплексного развития сельских территорий.