Президент Владимир Путин требует разобраться в ситуациях, связанных с призывом граждан не подпадающих под установленные критерии.

Он напомнил, что частичной мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу, имеет востребованные военно-учетные специальности и опыт — сообщает 47 news.