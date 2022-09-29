Путин поручил исправить ошибки частичной мобилизации

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент Владимир Путин требует разобраться в ситуациях, связанных с призывом граждан не подпадающих под установленные критерии.

Он напомнил, что частичной мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу, имеет востребованные военно-учетные специальности и опыт — сообщает 47 news.

Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основанияВладимир Путин
Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 

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