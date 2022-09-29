ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Александр Попенко.
С первых дней специальной военной операции
капитан Александр Попенко в составе
разведывательной роты выполнял специальные
задачи по своевременной добыче информации о
противнике.
Действуя в составе разведывательно-штурмовой
группы, он проводил разведку местности, в ходе
которой был выявлен район сосредоточения живой
силы и техники националистов, готовящих
наступление. Капитан Попенко принял решение
перестроить свою группу в боевой порядок.
Благодаря его командирскому мастерству, умелым и
слаженным действиям его личного состава было
уничтожена автомобильная и бронированная
техника, а также 20 пехотинцев противника. В
результате наступление националистов было
сорвано.