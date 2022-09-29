ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Александр Попенко.



С первых дней специальной военной операции

капитан Александр Попенко в составе

разведывательной роты выполнял специальные

задачи по своевременной добыче информации о

противнике.

Действуя в составе разведывательно-штурмовой

группы, он проводил разведку местности, в ходе

которой был выявлен район сосредоточения живой

силы и техники националистов, готовящих

наступление. Капитан Попенко принял решение

перестроить свою группу в боевой порядок.

Благодаря его командирскому мастерству, умелым и

слаженным действиям его личного состава было

уничтожена автомобильная и бронированная

техника, а также 20 пехотинцев противника. В

результате наступление националистов было

сорвано.