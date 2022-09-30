О пострадавших информации нет.

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В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором водители большегруза по неизвестной причине не справился с управлением, после чего влетел в отбойник и спровоцировал ДТП.

— Водитель фуры уснул, либо отвлёкся, — отметил автор поста.

О пострадавших на данный момент неизвестно.