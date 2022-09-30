Получившие бронь от частичной мобилизации россияне получат удостоверение об отсрочке

Получившие бронь от мобилизации россияне получат удостоверения об отсрочке.

Согласно сведениям, содержащимся на госпортале «Объясняем.рф», россияне, имеющие право на бронь, получат специальное удостоверение, означающее отсрочку от призыва по частичной мобилизации, объявленной в России в связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине.

— Все, кому положена бронь, такое удостоверение получат, — отмечается в опубликованном материале.

Ранее госпортал «Объясняем.рф» перечислил критерии отбора попадающих под мобилизацию россиян. Уточняется, что мобилизации подлежат все граждане России, которые находятся в настоящее время в запасе Вооруженных сил страны. При этом приоритет будет отдан рядовым и сержантам до 35 лет, младшим офицерам до 50 лет и старшим офицерам до 55 лет.