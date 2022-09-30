Количество авиарейсов в Стамбул увеличат из аэропорта Пулково

Время в пути составит около 4 часов.

Как сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы», количество авиарейсов из Пулково в Стамбул увеличат с 18 до 21 в неделю.

Отмечается, что самолёты будут вылетать из Стамбула в 9:55 и прилетать в Петербург в 13:55. В свою очередь в обратном направлении вылет назначен на 14:55, а прилёт — на 18:45.