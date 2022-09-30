Итоги расследования дела Камилы Валиевой о допинге могут засекретить

Так считает бывшая глава антидопингового агентства РУСАДА.

Результаты расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в итоге могут оставить в тайне. Об этом рассказала бывшая глава антидопингового агентства РУСАДА Анна Анцелиович. Все дело в том, что спортсменке нет 18 лет.

«Действительно, общероссийские антидопинговые правила, как и всемирные, предусматривают, что в интересах несовершеннолетнего спортсмена может быть принято решение не оглашать, не обнародовать окончательное решение антидопинговой организации», — заявила Анцелиович порталу «ВсеПроСпорт».

Напомним, скандал с допингом вокруг фигуристки Камилы Валиевой разразился на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на всевозможные обвинения , что оказало сильное психологическое давление на спортсменку, она смогла помочь сборной России завоевать золото в командном зачете.