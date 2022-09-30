«Лучше, чем в Москве и Петербурге»: известный кулинар рассказал о положении дел в ресторанной сфере регионов

Ведущий популярных шоу о еде Александр Белькович рассказал о ресторанной сфере вне Москвы и Петербурга.

Ресторатор и телеведущий Александр Белькович удивился утверждениям, что в регионах России страдает ресторанная сфера.

«Мне кажется, это заблуждение — думать, что в регионах чего-то не хватает. А иногда там даже больше и лучше, чем в Москве и Петербурге. Гастрономическая индустрия развивается очень быстро, поэтому везде можно найти классные места со своим колоритом», — рассказал Белькович порталу «А теперь внимание!».