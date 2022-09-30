В Петербурге задержали наркоторговца, скрывавшегося от полиции более 15 лет

В Петербурге сотрудники УФСИН задержали наркоторговца, который скрывался от правосудия более 15 лет. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Мужчина скрылся от следствия в 2006 году. В 2008 году суд осудил его заочно по статье за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере к 10 годам лишения свободы строгого режима. Мужчина знал, что его ищут и длительное время скрывался от правоохранителей, рассказали в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
В итоге его удалось разыскать в одном культурном заведении Петербурга на Театральной площади, где он неофициально работал подсобным рабочим.
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