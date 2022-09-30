В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды против нетрезвых водителей – график

В октябре 2022 года сотрудники ГИБДД проведут девять рейдов «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти.

Так, рейды пройдут в ночь на 1, 2 и 4 октября. Следующие проверки на дорогах пройдут в середине месяца: в ночь на 15, 16 и 17 октября. Серия рейдов также состоится в конце октября — с 28 по 31 число.

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Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.