СОНКО из Ленобласти получат 18,3 млн рублей на реализацию своих проектов

Шесть областных проектов стали победителями специального конкурса Фонда президентских грантов.

Среди победителей:

— благотворительный проект из Гатчинского района для семей с детьми, прибывших с территорий Донбасса.

— благотворительный фонд «Вера и Надежда» из Тосно для социализации и адаптации переселенцев будет организовывать в Крыму скаутский лагерь «Дорогами добра».

— «Добро для всех» из Тосно будет реализовывать программу адаптивного плавания и физической культуры для детей района с ОВЗ «На воде и на суше».

— благотворительный фонд «Мы всё равны» для детей-инвалидов Тосненского района проведет новогодний праздник для своих подопечных.

— Благодарим президентский фонд за своевременность проведения спецконкурса по особенно актуальным именно сегодня направлениям. Мы обсудили с НКО новые проекты поддержки жителей Донбасса, беженцев из региона, а также наших бойцов — все это сегодня обретает особую важность, – подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Всего в 2022 году президентские гранты получили 42 проекта из 47 региона на сумму 74 млн рублей. Господдержка из областного бюджета проектов НКО составила 127,1 млн рублей.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.