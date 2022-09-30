В Ленобласти неизвестные ограбили таксиста, но забыли в его машине пистолет

В Ленобласти полиция разыскивает двух мужчин, которые ограбили таксиста, но при этом оставили в салоне его машины пистолет.

В полицию 29 сентября обратился 45-летний водитель «Яндекс-такси». Он рассказал, что в начале первого часа ночи 28 сентября в селе Русско-Высоцкое двое неизвестных, угрожая пистолетом, заставили его отвезти их в деревню Черемыкино, что в 20 километрах.

Прибыв на место, они украли у водителя 500 рублей и попытались отобрать ключи от авто, но, потерпев неудачу, скрылись. При этом они оставили на заднем сиденье пистолет, который оказался пневматическим.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.