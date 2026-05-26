Более 200 семей получили помощь в Семейном МФЦ Гатчины с начала 2026 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала 2026 года в Семейном многофункциональном центре Гатчины помощь получили уже более 200 семей.

В учреждение обращаются за консультацией юриста и психолога, при возникновении сложных семейных и имущественных споров, а также за поддержкой одиноких мам.

При МФЦ работают детские кружки и проходят психологические тренинги. Кроме того, действует пункт проката детского инвентаря, где доступно более 40 видов предметов — от прикармливателей и прыгунков до коляски для двойни. Совсем скоро в центре откроется клуб «Территория отцов». Как отметил Александр Дрозденко, тема формирования культуры отцовства и вовлечения мужчин в воспитание детей является очень актуальной.

Семейные МФЦ - это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации - психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.

Семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Жительница Выборга отметила 103-летие

В Выборге участница Великой Отечественной войны Клавдия Александровна Рассадовская отпраздновала свой 103-й день рождения.

Именинницу поздравили городской депутат Елена Журинская и представитель районной администрации Денис Филатов. Клавдия Александровна также получила поздравления и подарки от президента России Владимира Путина и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Жительница Выборга отметила 103-летие
Фото: администрация Выборгского муниципального района

Клавдия Рассадовская родилась в Вологодской области. О начале Великой Отечественной войны она узнала во время последнего выпускного экзамена в медучилище. По распределению ее направили в Рослятинскую больницу, но вскоре она настойчиво попросилась на фронт. В 1943 году Клавдию Александровну направили в эвакуированный из Выборга госпиталь, где она работала медсестрой. Через год она вместе с медицинским учреждением переехала в Выборг, где и осталась навсегда.

За 40 лет трудовой деятельности Клавдия Александровна ни разу не сменила место работы. В Выборге она встретила будущего супруга Сергея Рассадовского — защитника Пулковских высот и пограничника. У пары родились сын и дочь, позже появились внуки и правнук.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
08:27 25.05.2026

В Социальный кодекс Ленобласти внесены новые меры поддержки многодетных семей
15:28 25.05.2026

