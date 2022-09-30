В 2022 году сотрудники Сбера помогли вернуть домой 133 потерявшихся человека

В рамках проекта «Островок безопасности» сотрудники Сбера с начала 2022 года помогли вернуть в семьи 133 потерявшихся человека. Преимущественно это пожилые люди — 95 человек.

Проект «Островок безопасности» был запущен Сбером совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» в 2018 году для помощи потерявшимся детям. Но, как показала практика, гораздо чаще в поддержке нуждаются пожилые люди: дезориентированные в пространстве, они не могут самостоятельно найти свой дом и родных. Они приходят в офис Сбера (либо их приводят неравнодушные прохожие), где на них сразу же обращают внимание сотрудники банка.

Каждый сотрудник Сбера проходит подготовку, как действовать, если в отделении оказывается потерявшийся или дезориентированный человек. Своевременная помощь таким людям — основная задача проекта. Сотруднику необходимо связаться с «ЛизаАлерт» для поиска родных, внимательно выслушать специалиста и строго выполнять его рекомендации. Главное — успокоить человека и присмотреть за ним до приезда родственников, добровольцев, сотрудников полиции или скорой помощи.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: